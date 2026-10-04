Osmaniye Sumbas'ta 5,2 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde ilk sarsıntı, 17 dakika sonra saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde ikinci sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi. Depremler sırasında yaşanan sarsıntı ve vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.