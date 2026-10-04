İşgalci İsrail’in Gazze’deki üç yıllık soykırımı

Dünya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik eşi benzeri görülmemiş soykırımına ve insanlık suçlarına tanıklık ediyor. Katil İsrail güçlerinin üç yıldır aralıksız sürdürdüğü vahşi saldırılarda Gazze adeta haritadan silinirken, 74 binden fazla masum sivil şehit edildi. Peki, insanlığın gözü önünde cereyan eden bu üç yılda neler yaşandı, dünya katliamlara nasıl tepki verdi? İşte A Haber farkıyla hazırlanan özel analiz haberi...