AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da! Afetlerde dezenformasyon uyarısı: Resmi açıklamaları dikkate alın

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından Kriz Koordinasyon Merkezi'nde önemli mesajlar veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahadaki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ilk saha taramalarında herhangi bir can kaybı ya da olumsuz durumun tespit edilmediğini bildiren Çelik, devletin tüm birimleriyle 7/24 sahada teyakkuzda olduğunu vurgularken, sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte görüntülere ve dezenformasyona karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak "Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım." dedi.