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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler Son dakika: İstanbul kar ne kadar sürecek | İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gittikçe artırdı.
Sabah saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini göstererek Sarıyer'de bazı noktaları beyaza bürüdü.
Yeşil alanlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.