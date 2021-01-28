İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Son dakika: İstanbul kar ne kadar sürecek | İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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