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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Son dakika: İstanbul kar ne kadar sürecek | İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:24
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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gittikçe artırdı.

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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Sabah saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini göstererek Sarıyer'de bazı noktaları beyaza bürüdü.

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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler

Yeşil alanlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

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İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbul'u kapladı! İşte o görüntüler