-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te gençlere seslendi: Tam bağımsızlık vurgusu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te gençlere seslendi: Tam bağımsızlık vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'nun final gününde Şanlıurfa'da gençlere seslendi. Göbeklitepe ve Harran'ın ilim geleneğinden bugünün üniversitelerine ve geleceğin teknolojilerine uzanan birikime dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmesinin tam bağımsızlık mücadelesinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Savunma sanayisindeki dönüşüme de dikkat çeken Yılmaz, yerli ve milli tedarik oranının yüzde 80'i aştığını belirtti.

Önceki Video
TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması’na yoğun ilgi
TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması’na yoğun ilgi
Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında yangın! Dubleks daire kullanılamaz hale geldi
Sonraki Video
Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında yangın! Dubleks daire kullanılamaz hale geldi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar