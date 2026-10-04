Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te gençlere seslendi: Tam bağımsızlık vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'nun final gününde Şanlıurfa'da gençlere seslendi. Göbeklitepe ve Harran'ın ilim geleneğinden bugünün üniversitelerine ve geleceğin teknolojilerine uzanan birikime dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmesinin tam bağımsızlık mücadelesinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Savunma sanayisindeki dönüşüme de dikkat çeken Yılmaz, yerli ve milli tedarik oranının yüzde 80'i aştığını belirtti.