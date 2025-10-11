Medya ile nefret söylemi normalleştiriliyor mu? Sosyal medyada tehlikeli normalleşme

Sosyal medyada ve stand-up gösterilerinde nefret söylemi artık sadece tepki çekmekle kalmıyor, "espri" adı altında alkış topluyor. Öyle ki hem dini hem kültürel değerler ayaklar altına alınıyor. Uzmanlara göre bu durum toplumda ırkçılığın ve linç kültürünün sıradanlaşmasına neden oluyor. Konuya ilişkin dosya haberimiz geliyor ekranlarınıza...

