Medeniyetlerin beşiği: Midyat! Sokaklar adeta tarih kokuyor

Ekibimiz Mardin Midyat'a gitti, bölgenin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. İşte A Haber ekibinden Esra Arpa ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlemleri…

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