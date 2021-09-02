MEB'den yeni eğitim öğretim yılı takvimi | Yarıyıl tatili ne zaman?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ni sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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