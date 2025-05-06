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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmış

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 09:44
Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek. Duruşmaya birkaç gün kala yeni bir görüntü çıktı. Minguzzı'yi öldüren caninin görüntüsü... İddia o ki dakikalar önce zavallı çocuğa nasıl saldırdığını büyük bir heyecanla sanki marifetmiş gibi anlatıyordu. Arkadaşları da ona tepki vermek yerine gülüyordu.
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmış
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü
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