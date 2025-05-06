Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmış

Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek. Duruşmaya birkaç gün kala yeni bir görüntü çıktı. Minguzzı'yi öldüren caninin görüntüsü... İddia o ki dakikalar önce zavallı çocuğa nasıl saldırdığını büyük bir heyecanla sanki marifetmiş gibi anlatıyordu. Arkadaşları da ona tepki vermek yerine gülüyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN