06 Mayıs 2025, Salı
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmış
Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek. Duruşmaya birkaç gün kala yeni bir görüntü çıktı. Minguzzı'yi öldüren caninin görüntüsü... İddia o ki dakikalar önce zavallı çocuğa nasıl saldırdığını büyük bir heyecanla sanki marifetmiş gibi anlatıyordu. Arkadaşları da ona tepki vermek yerine gülüyordu.