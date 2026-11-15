ASELSAN'dan dünyada bir ilk! EJDERHA 51 dronu tek tuşla etkisiz hale getirdi

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, geliştirdiği EJDERHA sistemiyle dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sistem, herhangi bir füze ya da mühimmat kullanmadan 51 dronu tek tuşla etkisiz hale getirmeyi başardı. Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen bu başarı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İşte EJDERHA'nın 51 dronu etkisiz hale getirdiği o görüntüler...