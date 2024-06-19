19 Haziran 2024, Çarşamba
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Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada! Trenin içi bir anda savaş alanına döndü
İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.