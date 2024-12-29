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Marmaray’da bir kişi intihar etti!

Marmaray'da bir kişi intihar etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 00:27
Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenememiş erkek bir şahıs, tren seyir halinde olduğu esnada raylara atladı. Trenin altında kalan şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedenini tren raylarından kaldırarak Adli Tıp'a sevk etti. Olay esnasında Marmaray'ın içindeki yolcular, trenden inerek tünelin içinden yürüyerek çıkmak zorunda kalırken öte yandan durakta uzun yolcu kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
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Marmaray’da bir kişi intihar etti!
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