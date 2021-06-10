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Marmara'da müsilaj seferberliği! İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor. İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek anlattı.