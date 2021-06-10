10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmara'da müsilaj seferberliği! İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da müsilaj seferberliği! İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2021 13:40
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor. İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Marmara'da toplanan müsilaj miktarı
İşte Marmara'da toplanan müsilaj miktarı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
İBB zabıtasından coplu müdahale!
İBB zabıtasından coplu müdahale!
Osmaniye'de çifte cinayet! Eşi ve görümcesini öldürdü
Osmaniye'de çifte cinayet! Eşi ve görümcesini öldürdü
Şeytani plan! Rusya'dan bunun için gelmişler
Şeytani plan! Rusya'dan bunun için gelmişler
Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı!
Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı!
Şoke eden görüntü! Fark edince çılgına döndü
Şoke eden görüntü! Fark edince çılgına döndü
Düğün yapacaklara güzel haber!
Düğün yapacaklara güzel haber!
Çankaya'da su borusu hattı patladı!
Çankaya'da su borusu hattı patladı!
Kayıp çift evin tandırında gömülü bulundu
Kayıp çift evin tandırında gömülü bulundu
İki kişi kayıptı! Cesetleri tandırından çıktı
İki kişi kayıptı! Cesetleri tandırından çıktı
Müge Anlı'da aranan çift gömülü olarak bulundu
Müge Anlı'da aranan çift gömülü olarak bulundu
Daha Fazla Video Göster