18 Nisan 2022, Pazartesi
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Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı! Solunum yolu ve kalp hastaları ne önlem almalı?
Marmara Bölgesi Afrika'dan gelen toz taşımının etkisi altında. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar risk grubunda. Peki sağlığımız için ne önlem almalıyız? Yaşlılar ve çocuklar menenjit riski altında mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.