Çorum’da sis trafik kazasına sebep oldu: 5 yaralı

Kaza, İskilip-Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü 3 araç çarpıtı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

