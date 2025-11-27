27 Kasım 2025, Perşembe

Çorum'da sis trafik kazasına sebep oldu: 5 yaralı
Çorum'da sis trafik kazasına sebep oldu: 5 yaralı

Çorum’da sis trafik kazasına sebep oldu: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 13:30
Kaza, İskilip-Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü 3 araç çarpıtı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
