Şanlıurfa’da gece yarısı eczaneye silahlı saldırı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Eczanenin işletme sahibi sabah iş yerini açmak üzere geldiğinde kapı ve camlarda kurşun izlerini fark etti. İş yeri sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan silahlı saldırıda eczanenin kapalı olmasından dolayı ölen veya yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede ve çevresinde çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

