05 Nisan 2025, Cumartesi
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Marketteki yangında 5 yaşındaki Muhammed öldü, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında işletme sahibi Alpay Örgün’ün (44) oğlu Muhammed Kaan Örgün (5), alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi ile elinden yaralanan 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.