17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mardin’de kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler

Mardin’de kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 22:24
Güncelleme:17.12.2021 22:25
Mardin'in Artuklu ilçesi 1'inci caddede bulunan kuyumcu dükkanında saldırıya uğrayan İbrahim Amşe olay yerinde hayatını kaybetti. Son dakika haberinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde'de Suriye uyruklu 35 yaşındaki İbrahim Amşe, kendisine ait kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak vuruldu.

KUYUMCU OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Amşe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis gelirken İbrahim Amşe ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler
Kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler
Konya’da Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yılı
Konya'da Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yılı
Tarihi konak alevlere teslim oldu
Tarihi konak alevlere teslim oldu
İzmirliler yüzde 33 arıtılmış suyu içiyor
İzmirliler yüzde 33 arıtılmış suyu içiyor
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1’i ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
Kan donduran vahşet!
Kan donduran vahşet!
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Ver parayı al ehliyeti!
Ver parayı al ehliyeti!
Hakkari’de araçlar kara gömüldü
Hakkari'de araçlar kara gömüldü
Daha Fazla Video Göster