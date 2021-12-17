Mardin’de kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler

Mardin'in Artuklu ilçesi 1'inci caddede bulunan kuyumcu dükkanında saldırıya uğrayan İbrahim Amşe olay yerinde hayatını kaybetti. Son dakika haberinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde'de Suriye uyruklu 35 yaşındaki İbrahim Amşe, kendisine ait kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak vuruldu.

KUYUMCU OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Amşe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis gelirken İbrahim Amşe ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.