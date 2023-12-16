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Mardin'de akılalmaz olay! Ayakkabı topuklarına gizlenmiş 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2023 19:05
Mardin'in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kadın ayakkabılarının topuklarına gizlenmiş 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli, tutuklandı.
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