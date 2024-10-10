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Manisa'da tarladaki yangın ormana sıçradı

Manisa'da tarladaki yangın ormana sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 14:33
Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki yangına müdahale edildi.
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