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Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın

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Giriş: 22.06.2023 17:36
Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Organize sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor.
Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yangın
Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın
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