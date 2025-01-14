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Manisa’da katliam gibi kaza! İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da katliam gibi kaza! İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 21:45
Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Manisa’da katliam gibi kaza! İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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