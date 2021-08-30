30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Manisa'da katliam gibi kaza! 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı
İzmir - Ankara kara yolunun Salihli mevkisinde 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluşurken kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.