08 Ekim 2025, Çarşamba
Manisa’da dehşet: Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayan zanlı yakalandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eski eşini kucağındaki bebeğine aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan Hüseyin Özbahçe, Manisa ve İzmir polisinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda suç aletiyle birlikte yakalandı. Vali Vahdettin Özkan’ın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.