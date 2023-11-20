20 Kasım 2023, Pazartesi
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Manisa'da asansör cinayeti! Anne ve kızı telle boğarak öldürmüş... Katil komşu tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez’in (18) katili olan komşuları Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızını canice öldüren Atalay Yüksel ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişkisi kurmak istediğini ancak Güler'in kızı Doğa Etyemez'in buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da eve gelen annesi Devrim Güler'i öldürdüğünü itiraf etti.