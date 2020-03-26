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26.03.2020

Manisa Valiliği tepki çeken görüntüler sonrası açıklama yaptı! Polis hakkında flaş karar |Video

Manisa Valiliği tepki çeken görüntüler sonrası açıklama yaptı! Polis hakkında flaş karar... Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Manisa'da 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ...

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu. Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.

B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

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