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Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı!

Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 22:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibariyle kar yağışı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB’ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı!
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı!
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı!
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