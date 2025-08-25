Maltepe’de yol verme kavgası kamerada

25 Ağustos 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 17:50
Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir taksi şoförü ile kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kavgayı uzun uğraşlar sonucu güçlükle ayırmaya çalıştığı yer alıyor.
