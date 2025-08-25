Maltepe’de yol verme kavgası kamerada

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir taksi şoförü ile kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kavgayı uzun uğraşlar sonucu güçlükle ayırmaya çalıştığı yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN