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Maltepe'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 11.12.2021 20:53
Güncelleme:11.12.2021 20:54
Maltepe'de motosikletli kurye karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle önce otomobilin üzerine sonra yola fırlayan motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Aralık Çarşamba günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yolda karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle önce otomobil üzerine oradan da yola fırladı. Otomobilde bulunan yolcular da araçtan inerek motosikletlinin durumuna baktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının bacağına platin takıldığı öğrenildi.

Olay yerinde esnaflık yapan Bülent Altay, "Biz döndüğümüzde olay çoktan olmuştu. Motorcunun soldan gelirken, özel taksi ile burada kafa kafaya çarpıştıklarını söylediler. Geldiğimde her şey olup bitmişti. Yaralıyı hastaneye götürmek için ambulansa almışlar. Burada uğraşıyorlardı. Olaydan 2-3 gün sonra yaralının öldüğünü duyduk biz. Daha sonra taksi sahibi olayla ilgili görüntü almaya geldi. Taksiciye geçmiş olsun dedim. Taksici, yaralının ölmediğini sadece ayağına platin takıldığını söyledi. Bu bilgiyi verdi bize. Kamera kaydı baktı buralarda ama bulamadı, öylece gittiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan motosikletli kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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