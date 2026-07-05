Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın

İstanbul Maltepe'de 2 katlı restoranda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor