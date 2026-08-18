Brent petrol 90 doları aştı: Piyasalarda "kontrollü kaos" alarmı

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim ve olası arz kesintisi endişesi petrol ve altın fiyatlarını hareketlendirdi. Brent petrol 90 dolar seviyesini aşarak 3 haftanın zirvesine çıkarken, gözler merkez bankalarının faiz politikalarına çevrildi. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber'de piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek süreci "kontrollü kaos" olarak nitelendirdi. Maviş, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, jeopolitik risklerin ise altında yeni yükselişleri tetikleyebileceğini belirtti.