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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Brent petrol 90 doları aştı: Piyasalarda "kontrollü kaos" alarmı

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim ve olası arz kesintisi endişesi petrol ve altın fiyatlarını hareketlendirdi. Brent petrol 90 dolar seviyesini aşarak 3 haftanın zirvesine çıkarken, gözler merkez bankalarının faiz politikalarına çevrildi. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber'de piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek süreci "kontrollü kaos" olarak nitelendirdi. Maviş, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, jeopolitik risklerin ise altında yeni yükselişleri tetikleyebileceğini belirtti.

Piyasalarda son durum ne? Altın, dolar ve petrolde gözler fiyatlarda
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