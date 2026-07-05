Bursa Kültür Yolu Festivali: Lezzet noktalarında mutfaklar birleşti

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde ev sahibi şefi Gürkan Kaya, Bursa mutfağının yalnızca birkaç yöresel yemekten ibaret olmadığını, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi. Bursa'ya ilk kez gelen ziyaretçilere İskender kebabı, cantık ve kazandibini önerdiğini belirten Kaya, Osmanlı saray mutfağı ile Balkan ve Tatar mutfaklarının Bursa'da benzersiz bir sentez oluşturduğunu ifade etti. Lezzet Noktası uygulamasının ziyaretçilerin doğru adreslere ulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Kaya, uygulamanın aynı zamanda yıllardır aynı kaliteyi koruyan işletmeleri görünür kılarak şehir ekonomisine de katkı sunduğunu dile getirdi.