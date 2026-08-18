Yeni nesil suç örgütlerine karşı yeni dönem: TEM ekipleri sahaya iniyor
Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarının ardından Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları, organize suç şebekelerine yönelik operasyonlarda aktif rol alacak. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, özellikle sosyal medya üzerinden çocukları hedef alan suç örgütlerine karşı TEM, Organize Şube ve Siber Daire ekiplerinin koordineli mücadelesini anlattı. TEM'in sürece dahil olmasının suç örgütleriyle mücadelede caydırıcılığı artırması hedefleniyor.