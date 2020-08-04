Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya Valisi şu ana kadar herhangi bir olumsuz tespit edilmediğini söyledi. Detayları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı...

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İÇİŞERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

Bakan Soylu "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş depreme ilişkin bir açıklama yaptı, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz'da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.

KANDİLLİ 5,7 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.