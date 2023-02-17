17 Şubat 2023, Cuma
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Malatya’da deprem konutları olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evler sapasağlam kaldı
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken vatandaşlarımız hayatlarını yitirdi. A Haber ekibi Malatya’da 2 büyük depreme karşı ayakta kalan deprem konutu olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evleri ekrana taşıdı.