Malatya’da deprem konutları olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evler sapasağlam kaldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken vatandaşlarımız hayatlarını yitirdi. A Haber ekibi Malatya’da 2 büyük depreme karşı ayakta kalan deprem konutu olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evleri ekrana taşıdı.

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