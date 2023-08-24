Malatya Yeşilyurt depremi daha büyüğünü tetikler mi? Bir deprem fırtınası mı yaşanıyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Daha büyük bir depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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