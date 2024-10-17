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Malatya depreminde 249 kişi kaçarken yaralandı! 21 okulda eğitime ara verildi

Malatya depreminde 249 kişi kaçarken yaralandı! 21 okulda eğitime ara verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 22:42
Dün sabah saatlerinde Malatya’nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 249 vatandaşın kaçarken yaralandığı belirtilirken hafif hasar gören 21 okulda ise yarın da tatil kararı verildi.
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Malatya depreminde 249 kişi kaçarken yaralandı!
Malatya depreminde 249 kişi kaçarken yaralandı!
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