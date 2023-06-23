23 Haziran 2023, Cuma
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Mahmud Ustaosmanoğlu’nun vefatının 1. yılı | İslam’a adanmış bir ömür! Mukaddesatı bu topraklara ilmek ilmek işledi
İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz yıl 93 yaşında Hakk'a yürüdü. İlk eğitimini babasından alan ömrünü İslam’a adayan Mahmud Ustaosmanoğlu mukaddesatı bu topraklara ilmek ilmek işledi. A Haber ömrünü ilme adayan on binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi'nin portresi ekranlara getirdi.