15 Temmuz gecesi Saraçhane'de neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü darbecilerin hedef aldığı noktalardan biri de Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasıydı. Darbecilerin belediye binasını ele geçirme girişimine karşı güvenlik güçleri ile binlerce vatandaş omuz omuza direndi. Saraçhane Meydanı'nda saatler süren çatışmalar sırasında kurşunlara rağmen geri adım atmayan vatandaşlar, milli iradeye sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de yazılan destansı direnişin izleri ve yaşananlar, A Haber ekranlarına taşındı.