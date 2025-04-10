10 Nisan 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Liseli cinayetinin perde arkasında ne var? Ölen de öldüren de çocuk
Edirne'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Gülden Coni, aynı yaştaki erkek arkadaşı tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı. Cinayet sonra dijital platform yayınlanan ve gençlerin ilgiyle izlediği dizi akıllarda soru işareti bıraktı. Öyle ki; yaşanan olayla benzer konudaydı. Peki cinayetin nedeni bu dizilerinin bilinçaltında yarattığı etkiler mi?