01 Nisan 2025, Salı
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Liderle bayram diplomasisi! Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı diplomasisini sürdürüyor. İlk günden itibaren bayramlaşmak için aradığı İslam ülkeleri liderleriyle Gazze'de yaşanan zulmün durdurulması için atılması gereken adımları konuştu. Başkan Erdoğan'a sürpriz bir de telefon geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.