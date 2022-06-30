30 Haziran 2022, Perşembe
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LGS sonuçları açıklandı | LGS sonuçlarına nasıl bakılır?
Son dakika haberi... LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.