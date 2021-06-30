LGS birincileri A Haber’de! Taban puanları düşecek mi? Uzman isim değerlendirdi

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler için şimdi tercih zamanı. Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı. LGS birincileri canlı yayında sınavla ilgili düşüncelerini paylaştı. Peki taban puanları düşecek mi? LGS tercihleri nasıl yapılacak? Eğitim uzmanı Sündüs Demirdağ Tunçer, değerlendirmelerde bulundu.

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