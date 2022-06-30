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LGS 1.’si Ahmet Nusret Turan A Haber’de! İşte başarının sırrı

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 11:44
LGS’de 193 öğrenci tam puan aldı. O öğrencilerden biri de Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Ahmet Nusret Turan. Başarısının sırını ve yaşadığı heyecanı A Haber canlı yayınında anlattı.
LGS 1.’si A Haberde LGS 1.'Sİ A HABER'DE

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LGS 1.’si A Haber’de
LGS 1.’si A Haber'de
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