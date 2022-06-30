LGS 1.’si Ahmet Nusret Turan A Haber’de! İşte başarının sırrı

LGS’de 193 öğrenci tam puan aldı. O öğrencilerden biri de Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Ahmet Nusret Turan. Başarısının sırını ve yaşadığı heyecanı A Haber canlı yayınında anlattı.

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