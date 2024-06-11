Lezzet doğada gizli! Hem karnını hem ruhunu doyuruyor

Günlük hayatın stresinden kaçanlar, huzuru doğada arıyor. Onlardan biri de Bursa'da yaşayan Süleyman Ateştepe. Fırsat buldukça soluğu Uludağ'ın eteklerinde alan Ateştepe, hem birbirinden lezzetli yemeklerle midesini şenlendiriyor hem de ruhunu dinlendiriyor.

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