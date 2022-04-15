Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şahıs tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları öne sürülen ve emniyet güçleri tarafından yakalanan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği belirtilen zanlı bir aracı şehir girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan emniyet güçleri, 227,84 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 25 adet fişeği ile 2 adet payp ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler ve silahlara el konulurken K.K. ve Y.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.