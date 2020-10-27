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Kuruluş Osman oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Hatay mesajı: Şimdi bu alçak satılmış şerefsiz terörü...

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Giriş: 27.10.2020 01:22
Güncelleme:27.10.2020 01:33
Uzun yıllar sonra atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesaplarından Hatay’da saldırı planlayan eli kanlı terör örgütü ve destekçilerine mesaj verdi. Arkın, “Yiğit Türk milleti. Sen ayağında çarıklarla dünyanın en büyük devletlerini yendin. Şimdi bu alçak, satılmış, şerefsiz terörü bir yumruk vursan ezer geçersin. Geçmiş olsun İskenderun” ifadelerine yer verdi.

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