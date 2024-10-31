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Kuru yük gemisinde yangın

Kuru yük gemisinde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:17
Yalova’dan Bulgaristan’a giden FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangında 2 denizci hayatını kaybetti.
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