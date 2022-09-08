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Kurtlar Vadisi’nin Zaza’sı (Şeref Zazaoğlu) Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli intihar etti

DHA
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Giriş: 08.09.2022 14:40
Güncelleme:08.09.2022 14:43
Son dakika haberi… Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.
Ünlü oyuncunun acı günü! Annesi intihar etti ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ! ANNESİ İNTİHAR ETTİ

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