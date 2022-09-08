08 Eylül 2022, Perşembe
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Kurtlar Vadisi’nin Zaza’sı (Şeref Zazaoğlu) Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli intihar etti
Son dakika haberi… Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.