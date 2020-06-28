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Küçükçekmece'deki esrarengiz balık ölümleri vatandaşı tedirgin etti! "12 yıldır buradayım..." Video

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Giriş: 28.06.2020 16:44
Güncelleme:28.06.2020 16:44
İstanbul Küçükçekme Gölü esrarengiz görüntülere sahne oldu. Yüzlerce balığın gölün üzerinde telef olduğunu gören vatandaşlar tedirgin oldu. A Haber'e konuşan bir vatandaş "12 yıldır buradayım ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Yetkilileri bu duruma bir an önce müdahale etmesi gerek." diyerek çağrıda bulundu.

İstanbul büyük skandal ve acı veren görüntüler kayıtlara geçti.

İstanbul Küçükçekmece gölünde zehirlenen milyonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin ederken uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi.

Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul'da atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını ve Marmara'nın büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

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